Booster sa fertilité avec le gingembre

Mardi 26 Mars 2019

En tant que plante réchauffant et circulatoire, le gingembre peut dissiper les conditions de congestion, en particulier de l’utérus. Le gingembre soulage les crampes de la dysménorrhée et les douleurs associées aux fibromes utérins ainsi qu’à l’endométriose.



Il est particulièrement efficace lorsque la personne a une sensation de froid sur le ventre. Il s’associe très bien à l’achillée millefeuille. Dans une étude réalisée en Iran, 150 femmes souffrant de dysménorrhée furent divisées en 3 groupes. Un groupe prit 250 mg de gingembre en capsule 4 fois par jour pendant 3 jours après le démarrage des règles. Les deux autres groupes prirent de l’ibuprofène (400 ml) ou de l’acide méfénamique (250 mg), un anti-inflammatoire non-stéroïdien.



Le gingembre fut aussi efficace que les anti-inflammatoires pour réduire les douleurs des règles (Ozgoli, 2009). Le gingembre est un remède de grand-mère qui permettrait de concevoir un bébé plus rapidement. Le principe est simple, il consiste à boire des infusions à base d’ail, de gingembre et de miel. Recette : pour réaliser cette recette de grand-mère, il suffit de peler 1 joli morceau de gingembre frais puis d’écraser environ 7 gousses d’ail que l’on plonge dans une casserole d’eau frémissante. On laisse infuser le mélange durant 15 min, on filtre puis, pour finir, on ajoute 3 cuillères à café de miel.















afriquefemme.com

