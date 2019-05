Bou Fall, IA de Louga : "Nous avons besoin de beaucoup de moyens..."

La journée de lancement de la Semaine nationale de l'éducation de base à Louga sera très riche en enseignements, a assuré Bou Fall, Inspecteur d'Academie de la région de Louga. "Nous voulons que les activités terminent au plus tard à midi. il y'aura les discours du Maire, du président du Conseil départemental, du ministre de l'Education nationale et des partenaires techniques et financiers. Sur le plan culturel, des défilés ethniques seront organisés et des sketchs pour sensibiliser les élèves", a informé M. Fall qui a également annoncé que les meilleurs élèves et acteurs de l'éducation de la région seront récompensés dans la journée du 27 mai prochain au stade Alboury Ndiaye.