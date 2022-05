Boubacar Boris Diop, solidaire de Gana Guèye

Dans le lot des soutiens à l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye, l’écrivain Boubacar Boris Diop s’est prononcé. L’auteur de « Murambi, le livre des ossements» a réagi par un Twitter. « Solidarité totale avec Idrissa Gana Guèye.



Selon "Le Témoin", ils sont étranges, ces gens qui se donnent tant de mal pour imposer à tous et à chacun, leurs opinions. Au nom, suprême stupidité, de la liberté d’expression. Savent-ils seulement qu’ils font de plus en plus rire? », écrit Boris sur son compte.