Boubacar Sèye de Horizon sans frontières (HSF) en liberté provisoire

Après deux semaines d’emprisonnement, le président d’Horizons sans frontières Boubacar Sèye a bénéficié aujourd’hui d’une liberté provisoire, indique des sources de Libération online rapportées par le site Dakarmatin. Selon la même source, le juge d’instruction en charge du dossier et le parquet ont unanimement approuvé la mesure.



Arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne le 15 janvier à son retour d’Espagne, le patron de HSF avait été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et placé en détention. En fait, il avait demandé aux autorités publiques sénégalaises de faire le bilan de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA décaissés par l’Union européenne pour lutte contre l’émigration clandestine. Il s’était posé moult questions concernant le sort de ces financements.



Dans la foulée, la Délégation de l’Union européenne au Sénégal avait publié un communiqué confirmant les financements de 18 programmes pour un montant de 130 milliards de francs Cfa depuis 2016. Et au conseil des ministres du 27 janvier, le président Macky Sall avait également demandé au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur « de préparer, en relation avec les ministères impliqués, un Mémorandum du Gouvernement du Sénégal sur la politique et les projets mis en œuvre, ainsi que les ressources mobilisées dans le cadre, d’une part, de la lutte contre l’émigration clandestine et, d’autre part, de la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes. »



Ces derniers jours, des pétitions avaient été organisées sur les réseaux sociaux pour réclamer sa « libération immédiate et sans condition ». Le week-end dernier et dans le même but, une manifestation de Sénégalais avait été organisée à Paris devant le siège d’Amnesty International.



Malade depuis son emprisonnement, Boubacar Sèye avait été transféré de la prison au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec pour de meilleurs soins.



