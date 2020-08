Bouches-du-Rhône: les restaurants, débits de boisson et commerces d'alimentation seront fermés de 23h à 6h dès ce mercredi Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|









Source : Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a annoncé mardi un renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19, avec l'obligation du port du masque dans tout Marseille et la fermeture des bars et restaurants à 23H00 dans toutes les Bouches-du-Rhône.Source : https://www.bfmtv.com/sante/bouches-du-rhone-les-r...

