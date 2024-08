Bougane Guéye Dany : "Ce que Diomaye et Sonko ont refusé à Touba, ils l'ont accepté pour Jean-Luc Mélenchon" Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2024 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans un post sur le réseau social X, Bougane Guéye Dany a évoqué l'affaire du refus de la Présidence d'héberger des invités du Magal à l'hôtel King Fahd Palace. Dans son post, le leader de Gueum Sa Bopp reproche au président et à son Premier ministre d'avoir refusé à Touba ce qu'ils ont accepté pour la visite de Jean-Luc Mélenchon. "Le Grand Théâtre de Sonko et Diomaye à Touba. Lorsque le duo se rendait à Touba, ils savaient déjà que la présidence avait refusé d’accueillir les invités du khalife. Ce que vous refusez à Touba, vous l’avez pourtant accordé à Melenchon défenseur du mariage Gay", a écrit Bougane Guéye Dany. A rappeler que le porte-parole du Khalif des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadr, a démenti avoir fait une quelconque demande au gouvernement d'héberger des invités du Magal à l'hôtel King Fahd Palace.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Bougane-Gueye-Dany-Ce-que-D...

