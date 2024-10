Bougane Guèye Dany en prison avec 48 autres détenus : Ses proches dénoncent des conditions de détention inhumaines Selon iGFM, Bougane Guèye Dany, leader du mouvement « Geum Sa Bopp, les Jambaars », fait face à des conditions de détention extrêmement difficiles, depuis son placement sous mandat de dépôt. Incarcéré à la prison de Tambacounda, il partage une cellule avec 48 autres détenus, dans une situation de surpopulation et d’hygiène déplorables.

Ses proches dénoncent un traitement contraire aux droits fondamentaux, mettant en avant l'absence d’espace vital et les conditions sanitaires précaires : « Enfermer un homme dans une cellule bondée, sans respect pour sa dignité humaine, est une atteinte grave à ses droits », ont-ils déclaré.



L’arrestation de Bougane Gueye Dany, survenue à 12 kilomètres de Bakel ,alors qu’il se rendait auprès de sinistrés pour une mission humanitaire, a provoqué de vives réactions. Après une confrontation avec les autorités, il a été transféré à la prison de Tambacounda, où ses conditions de détention suscitent l’indignation de ses partisans.



Le traitement subi par cet opposant politique, actuellement en campagne pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024, est perçu par certains, comme une tentative de l’affaiblir moralement et physiquement. Des voix s’élèvent pour réclamer une amélioration immédiate de ses conditions de détention, estimant qu’elles violent les engagements internationaux en matière de droits humains, auxquels le Sénégal adhère.



Malgré cette épreuve, Bougane Guèye Dany maintient son innocence et sa détermination à défendre ses droits. Selon iGFM, ses alliés appellent à un traitement plus respectueux, soulignant que le respect des conventions internationales, impose une gestion plus humaine des établissements pénitentiaires. Le cas de Bougane Guèye Dany met en lumière la surpopulation carcérale et le besoin urgent d’améliorer les conditions d’incarcération au Sénégal.



Les soutiens du leader de « Geum Sa Bopp » exigent des autorités, une action rapide pour garantir des conditions de détention conformes aux standards internationaux et mettre fin à cette situation qu’ils jugent intolérable.



