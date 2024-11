Bougane Guèye Dany lance une offensive radicale contre la Gendarmerie nationale Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bougane Gueye/ Saliou Ndong Condamné à un mois de prison avec sursis, le leader de Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany, s'est engagé à corriger ce qu'il qualifie d'« injustice ». Lors d'une conférence de presse, il a annoncé son intention de porter plainte contre la gendarmerie, dénonçant des accusations qu'il considère infondées et des arrestations qu'il juge arbitraires. Le 4 novembre, une semaine après son verdict, Bougane a exprimé ses préoccupations concernant son traitement par les forces de l'ordre. Évoquant les faits qui lui sont reprochés, il a critiqué un « communiqué rempli de mensonges », affirmant que des vidéos attestent de son innocence. Accompagné de ses avocats, il envisage des actions judiciaires à l'encontre de la gendarmerie. Il a également profité de l'occasion pour formuler des critiques acerbes à l'encontre du Premier Ministre Ousmane Sonko, qu'il accuse d'échapper à la justice et de le viser personnellement. « En moins d'un mois, j'ai subi deux arrestations, preuve d'une persécution orchestrée par Sonko et le parti Pastef. Les Sénégalais ne peuvent plus vivre sous un régime qui bafoue les libertés et les droits humains. Notre économie s'effondre, nos institutions sont fragilisées. Le Sénégal touche le fond », a-t-il averti, appelant les Sénégalais à voter pour sa coalition Samm Sa Kaddu lors des élections du 17 novembre pour « corriger l'erreur du 24 mars 2024 ».



