Boulangerie : Les travailleurs menacent d'aller en grève le premier jour du mois de ramadan

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 16:03

Les travailleurs des boulangeries ne sont pas en phase avec leurs employeurs qui réclament l'augmentation du prix de la baguette de pain. D'après les membres de l'association "And Défar Euleugou Boulanger", Amadou Gaye et Cie ne défendent que leurs intérêts. Car disent-ils, ils ne respectent pas le Code de travail. "On ne quémande rien du tout. Nous voulons qu'ils nous respectent en appliquant les textes qui régissent notre métier", a plaidé le porte-parole du jour, qui est allé trop loin en demandant aux meuniers d'augmenter le prix de la farine. Ainsi, ils menacent d'aller en grève le premier jour du mois de ramadan, si les choses ne s'améliorent pas.