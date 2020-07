Boulimie foncière - Assane Bâ, PDS : "Le régime de Macky Sall est pire que celui de Wade..." (Vidéo)

Accusés par le régime en place d'être les principaux précurseurs de la boulimie foncière au Sénégal, les libéraux continuent de taxer le Président Macky Sall et son régime, de mauvaise foi. En effet, invité de l'émission "Jokko", le Secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande du PDS, a balayé d'un revers de main les accusations contre le Président Abdoulaye Wade qui serait, selon le régime actuel, la cause de tous les problèmes fonciers. Il cite ainsi, des scandales de Gadaye, de Ouakam , du littoral, entre autres exemples...(Vidéo)