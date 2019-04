Boulimie foncière sur le périmètre du Camp Leclerc : Qui est ce marabout qui veut déposséder la Gendarmerie ? Convoité, dès les premières années du Magistère de Me Abdoulaye Wade, le périmètre militaire du Camp Leclerc, qui avait échappé à la boulimie foncière à Dakar, contrairement au Casernement militaire de Thiaroye, continue de subir les coups de boutoirs de certains affairistes. Entre empiètement et émiettement, tout y passe.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Au cœur de ce scandale qui risque de faire des vagues, dans les jours à venir, un très grand dignitaire religieux, bénéficiaire de près de huit hectares issus de la réserve du domaine militaire du Front de Terre.



D’après SourceA qui rapporte l’information, en sus des aires de sports et de tirs qui sont déjà délestées, ce sont les bâtiments abritant les familles des gendarmes qui sont sur le point de disparaître. Les gendarmes qui voient rouge, alertent.



(Avec SourceA)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos