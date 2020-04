Bounkiling et Médina Wandifa : le préfet ramène la fermeture des marchés à 14h Les cas positifs au coronavirus, notamment ceux issus de la transmission communautaire, se multiplient dans la partie sud du pays. Pour faire face à cette nouvelle situation, le préfet du département de Bounkiling préconise la fermeture des marchés de la localité et ceux de Médina Wandifa à 14 h, pour limiter les déplacements et la propagation du virus. Abdourahmane Ndiaye l’a déclaré lors d’une remise d’un don de 8 millions FCFA du Conseil département au comité département de lutte contre le covid-19.

