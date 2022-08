Bountou Pikine: Le Parc Lambaye avec ses meubles et lits sous les eaux Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 15:30 | | 0 commentaire(s)| Les pluies diluviennes qui tombent depuis lundi n'ont pas épargné le Parc Lambay qui fait face à Bountou Pikine. Les lits, armoires, et autres matelas n'ont pu être transférés à temps. Des pertes financières énormes sont constatées et les conséquences sont loin d'être finies.



