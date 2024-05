Bourse : Baisse des activités du marché de la BRVM en fin de semaine.

La valeur des transactions est passée de 2,553 milliards de FCFA le mercredi 8 mai 2024 à 1,382 milliard de FCFA ce vendredi 10 mai 2024.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 15,612 milliards, se situant à 8 181,352 milliards de FCFA contre 8 196,964 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire connait une augmentation de 3,756 milliards, passant de 10 267,013 milliards FCFA la veille à 10 270,769 milliards FCFA ce vendredi 10 mai 2024.



Contrairement à la séance de la veille, tous les indices sont en baisse. L’indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,19% à 219,91 points contre 220,33 points la veille.



L’indice BRVM 30 est dans la même logique, cédant 0,13% à 110,27 points contre 110,41 points précédemment.



L’Indice BRVM Prestige se retrouve avec 0,85% à 103,56 points contre 104,45 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 395 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,85% à 675 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 2,91% à 5 650 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,56% à 4 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,32% à 1 900 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (moins 7,19% à 2 970 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 1 105 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 400 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,57% à 925 FCFA).

Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Baisse-des-activite...