Bourse : La BRVM démarre le mois de juin 2022 avec de fortes transactions.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juin 2022 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|

En effet, à la fermeture de la Bourse ce premier juin 2022, la valeur totale de ces transactions s’est élevée à 2,741 milliards de FCFA contre 642,288 millions de FCFA la veille.





Quant aux indices, ils sont de nouveau en baissé. L’indice BRVM 10 a ainsi perdu 0,74% à 163,42 points contre 164,64 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a perdu 0,58% à 209,45 points contre 210,68 points précédemment.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 37,131 milliards à 6304,883 milliards de FCFA contre 6342,014 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse, passant de 7827,025 milliards de FCFA la veille à 7822,430 milliards de FCFA ce premier juin 2022 (-4,595 milliards).





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (plus 5,11% à 2 470 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 5 400 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,68% à 5 500 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 3,50% à 128 500 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 2,97% à 5 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,10% à 7 000 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 800 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 860 FCFA), BOA Mali (moins 5,22% à 1 270 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 6 000 FCFA).



Oumar Nourou







Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) démarre le mois de juin 2022 avec de fortes transactions de plus de 2,700 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-demarre-le-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook