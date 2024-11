Bourse : La BRVM réalise un record de transactions avec plus de 53 milliards de FCFA.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 21:26

La valeur de ces transactions s’est en effet élevée à 53,582 milliards FCFA contre 13,454 milliards FCFA la veille. Les fortes transactions de ce mercredi 20 novembre 2024 proviennent d’une valeur transigée de 52,863 milliards FCFA au niveau du compartiment des obligations avec un volume échangé de 6 728 233 titres en forte hausse de 434,08% par rapport à la séance de la veille.



Le marché a notamment enregistré plusieurs transactions portant sur des lignes obligataires du Trésor Public de Côte d’Ivoire. Il s’agit de transactions portant sur 400 007 obligations TPCI 6% 2016-2028 pour une valeur de 4 000 070 000 FCFA, de 473 847 obligations TPCI 6% 2018-2026 pour une valeur de 4 738 470 000 FCFA, de 632 880 obligations TPCI 5,75% 2019-2026 pour une valeur totale de 6 328 800 000 FCFA , de 1 801 324 obligations TPCI 5,80% 2019-2026 pour une valeur totale de 10 807 944 000 FCFA, de 1 800 000 obligations TPCI 5,75% 2019-2026 pour une valeur totale de 10 800 000 000 FCFA, de 584 987 obligations TPCI 5,80% 2020-2027 pour une valeur totale de 5 849 870 000 FCFA, de 487 485 obligations TPCI 5,90% 2020-2030 pour une valeur totale de 4 874 850 000 FCFA et de 500 000 obligations TPCI 5,90% 2021-2031 pour une valeur totale de 5 000 000 000 FCFA.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 6,873 milliards FCFA, à 9 912,594 milliards FCFA contre 9 919,467 milliards FCFA le mardi 19 novembre 2024.



Celle du marché obligataire connait une hausse de 1,513 milliard, à 10 461,569 milliards FCFA contre 10 460,056 milliards FCFA le 19 novembre 2024.



Les trois indices phares de la BRVM ont renoué avec la baisse. L’indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,30% à 274,10 points contre 274,93 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 connait un repli de 0,35% à 137,61points contre 138,10 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,27% à 112,07 points contre 112,37points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 3,80% à 410 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plu 3,57% à 725 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 3,15% à 5 240 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 12 950 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,86% à 1 080 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Setao Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 520 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 1 980 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 615 FCFA), SIB Côte d’Ivoire (moins 3,07% à 3 635 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 9 600 FCFA).



Oumar Nourou





Source : Après leurs transactions de plus de 13 milliards FCFA de la veille, les investisseurs opérant au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sont revenus avec de nouvelles ambitions avec plus de 53 milliards FCFA enregistrés ce mercredi 20 novembre 2024.

