Bourse : Les trois indices phares de la BRVM débutent le mois de mai 2023 en embellie

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,23% à 198,47 points contre 198,02 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) connait une hausse de 0,22% à 99,57 points contre 99,35 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,80% à 102,42 points contre 101,61 points précédemment.



Quant à la valeur des transactions, elle passe de 340,519 millions de FCFA la veille à 373,147 millions de FCFA ce 2 mai 2023.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 17,009 milliards, à 7383,745 milliards de FCFA contre 7366,736 milliards de FCFA le 28 avril 2023.



Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 14,05 milliards, passant de 9962,338 milliards de FCFA la veille à 9948,288 milliards de FCFA ce 2 mai.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 7 980 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,88% à 4 595 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 5,84% à 1 450 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,39% à 1 190 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,88% à 2 500 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,23% à 1 090 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,01% à 730 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 3,20% à 4 840 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (moins 3,11% à 6 395 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Les-trois-indices-p...