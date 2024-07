Bourse : Près de 5 milliards de transactions opérées ce jeudi 4 juillet 2024 à la BRVM.

La valeur des transactions s’est en effet établie à 4,910 milliards FCFA contre 1,091 milliard FCFA la veille. A l’origine de ces fortes transactions, il y a d’une part une valeur transigée de 2,795 milliards au niveau du compartiment obligataire et d’autre part une autre valeur transigée de 2,114 milliards au niveau du compartiment des actions.



Dans le premier cas, il s’agit de transactions portant sur 240 000 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d’Ivoire) 5,90% 2016-2026 au prix de 9 800 FCFA, soit une valeur de 2,352 milliards. Dans le second cas, il s’agit principalement de transactions portant sur 81 794 actions Sonatel pour une valeur de 1,592 milliard FCFA.



Outre la Sonatel, le marché a enregistré des transactions portant sur 30 663 actions Nestlé Côte d’Ivoire pour une valeur de 229,631 millions FCFA. Concernant cette entreprise, les investisseurs anticipent la prochaine distribution d’un dividende net par action de 675 FCFA dont la date de paiement n’est pas encore annoncée par la direction de Nestlé Côte d’Ivoire. L’Assemblée Générale Ordinaire de cette entreprise a déjà eu lieu le 11 juin 2024.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation de 8,448 milliards, à 8 552,303 milliards FCFA contre 8 543,855 milliards FCFA le mercredi 3 juillet 2024.



Celle du marché obligataire est toujours en baisse, enregistrant un repli de 5,005 milliards, passant de 10 533,456 milliards FCFA la veille à 10 528,451 milliards FCFA ce jeudi 4 juillet 2024.



Les indices renouent avec la hausse. C’est ainsi que l’indice composite qui a progressé de 0,10% à 229,88 points contre 229,66 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,26% à 115,05 points contre 114,75 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige s’est rehaussé de 0,11% à 108,15 points contre 108,03 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 3,23% à 1 600 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 875 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,46% à 10 400 FCFA), Total Sénégal (plus 2,33% à 2 200 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 1,19% à 6 825 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BICICI Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 9 200 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 4,61% à 3 000 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 2,03% à 725 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,50% à 1 970 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,41% à 5 250 FCFA).

Oumar Nourou