Bourse de Tunis : Progression de 9,3% du résultat global des sociétés cotées au premier semestre 2024

Les responsables de cette bourse indiquent par ailleurs que sur les 62 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, 35 ont enregistré des résultats positifs en amélioration au titre du premier semestre 2024 par rapport la même période de 2023. « Les sociétés qui composent le Tunindex20, ont accaparé 85% du résultat semestriel global, ce résultat s’est amélioré de 11,7% par rapport à celui du premier semestre 2023, soit un montant global de 1 221MD contre 1 093MD », souligne la direction de la Bourse de Tunis.



Durant le premier semestre de l’année 2024, le résultat de l'ensemble des sociétés composant le secteur financier (qui est le plus représenté avec 28 sociétés cotées) a connu une progression de 6% par rapport à la même période de l’année 2023, totalisant ainsi 991MD contre 934MD au 30 juin 2023.



Selon la direction de la Bourse de Tunis, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 831MD, en légère progression soit, 5,5% par rapport à la même période de l’année 2023. La progression du résultat semestriel a touché 8 banques. La meilleure performance revient à la BNA avec une évolution de 47,1%.



Concernant les 6 compagnies d’assurances cotées, elles ont affiché un résultat semestriel global en légère régression de 1,5% pour se situer à 76MD contre 78MD pour le premier semestre 2023. Pour les 7 sociétés de leasing cotées, le résultat global a progressé de 10,8% par rapport à la même période de l’année 2023 pour atteindre 51MD contre 46MD.



Concernant le résultat global du secteur des services aux consommateurs, la Bourse de Tunis souligne qu’il a connu une progression de 31,4%. Dans le même sillage, le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution, cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), est négatif pour se situer à (- 11,9MD) contre une perte comparable de (-12,3MD) durant la même période de l’année 2023.



Le résultat semestriel global des 4 concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n’a pas publié) a progressé de 29,5%, pour se situer à 62MD contre 48MD durant la même période de l’année 2023. « Le secteur des biens de Consommation a réalisé une progression de 29,5% du résultat semestriel global par rapport à la même période de l’année écoulée, tirée principalement par le sous-secteur produits ménagers et de soins qui a augmenté de 139% », soulignent les responsables de la Bourse dans leur note.



Ils estiment par ailleurs que le résultat semestriel global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a augmenté de 18,9% pour atteindre 274MD contre 230MD durant le premier semestre 2023.



En revanche, le résultat semestriel global du secteur des industries a réalisé une forte diminution, pour se situer à 17MD contre 43MD durant la même période de l’année 2023. Selon les responsables de la Bourse de Tunis « cette régression notable est attribuée principalement à la régression constatée par les sociétés, CIMENT DE BIZERTE et SOMOCER. »



En ce qui le concerne, le résultat semestriel global du secteur Matériaux de base, a fortement progressé au terme du 1er semestre 2024 pour se situer à 34MD contre 30MD durant la même période de l’année 2023. » Cette progression est due à la performance du sous-secteurs Chimie, (composé seulement par la société ICF : + 63% et les deux sociétés AIR LIQUIDE et ALKIMIA, n’ont pas encore publié leurs états financiers semestriels), par contre que le sous-secteurs Matières Premières a régressé de 10,2% », notent les responsables de la Bourse.

Oumar Nourou