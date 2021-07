Boxe : Le Cnoss équipe la fédération ! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Le comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a procédé hier à la remise de matériel acquis lors du Tournoi Qualificatif aux JO Tokyo (2020, zone Afrique) à la Fédération sénégalaise de boxe. D’une valeur de 250.000 dollars (plus de 125 millions FCFA), ce matériel est composé de deux rings olympiques, de six autres rings […] Le comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a procédé hier à la remise de matériel acquis lors du Tournoi Qualificatif aux JO Tokyo (2020, zone Afrique) à la Fédération sénégalaise de boxe. D’une valeur de 250.000 dollars (plus de 125 millions FCFA), ce matériel est composé de deux rings olympiques, de six autres rings d’entraînement. Sans compter les casques, des maillots, des shorts, de chrono électronique etc. « Cette cérémonie est symbolique, mais extrêmement importante. Ce don est issu de quelque chose que nous avons reçu du CIO. La boxe a fait ses lettres de noblesse au Sénégal. Nous remarquons qu’il y a une volonté de relancer la discipline. Et nous félicitons l’équipe dirigeante. C’est un matériel de qualité que nous mettons à la disposition de la fédération sénégalaise de boxe. Nous le faisons pour les encourager, mais aussi nous aider à ramener des médailles dans le pays. Nous ne doutons pas de la manière dont le matériel sera utilisé », a fait savoir Ibrahima Wade, vice-président du Cnoss, venu représenter le président Mamadou Diagna Ndiaye. M. Wade a réaffirmé la volonté du Cnoss d’appuyer la fédération. Vous êtes en train d’investir sur les 9 à 13 ans pour préparer les JOJ. Nous allons vous accompagner dans ce travail» a, a ajouté Ibrahima Wade, qui avait à ses côtés Seydina Diagne, secrétaire général du Cnoss. Un geste hautement salué par le président de la Fédération sénégalaise de boxe. «Ce n’est pas facile de coiffer plus de 50 fédérations. Mais je dois dire qu’il a un regard sur la Fédération sénégalaise de boxe. Je ne suis pas seul au niveau de la Fédération. Nous travaillons en équipe, en étroite collaboration avec le Cnoss. Le matériel est extraordinaire et c’est un apport de taille pour cette discipline. Le ministère des Sports et le Cnoss sont les partenaires privilégiés de la fédération sénégalaise de boxe », a déclaré Modou Mamoune Séne. La cérémonie a été marquée par la présence de l’ancien champion du monde de boxe, Souleymane Mbaye et d’autres boxeurs sénégalais qui avaient pris part au tournoi TQO de boxe.



Source : Source : https://www.lasnews.info/boxe-le-cnoss-equipe-la-f...

