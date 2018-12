Boy Niang 2 à Lac 2: « Le jour du combat, tu seras surpris »

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:38

Ils ont fait leur première face to face ce mardi. Boy Niang 2 et Lac 2 doivent s’affronter cette saison. Le lutteur de Pikine a averti le lutteur de Guédiawaye à la 2s tv.

« Le jour du combat, tu seras surpris comme tous les Sénégalais. Je te demande juste de ne pas fuir car tout le Sénégal regardera le combat. Boy Niang 2 et Lac 2 ne sont pas pareils », annonce Boy Niang 2.



Ce combat était très attendu par les amateurs de lutte avec frappe. C’est finalement Baye Ndiaye qui l’a décroché pour cette saison. Deux lutteurs défensifs pour certains observateurs mais qui ont des qualités.

