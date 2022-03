Boycott des syndicats de la Santé: Le milieu, plus malade que les patients Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mars 2022 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| La Fédération des syndicats de la santé F2S, a mis en œuvre son plan d'action après le boycott des journées de vaccination contre la poliomyélite. Elle vient d'entamer une grève générale de 48h, sur l'ensemble du territoire national ce jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022. Les agents de la Santé n'écartent pas de boycotter toutes les campagnes élargies de vaccination, si l'Etat ne fait rien. Au grand dam des patients, obligés de prendre leur mal en patience. Et leurs douleurs.



