Boycott du match Libye-Nigéria par les Super Eagles : La réaction de la Fédération libyenne de football

Les Super Eagles du Nigeria ont quitté leur nid il y a quelques jours pour le territoire des Chevaliers de la Méditerranée (surnom de l’équipe libyenne de football). À l’atterrissage, les rapaces ont reçu un accueil pour le moins désagréable. C’est en tout cas, ce qu’ils claironnent dans les médias depuis quelques heures. Ils disent avoir été enfermés dans le hall de l’aéroport Al-Abraq, vers lequel leur avion, initialement prévu pour atterrir à Benghazi, a été détourné.

Ils sont « restés plus de 15 heures sans boisson, sans nourriture et dans un univers infesté de moustiques… » Selon le ministère des Sports nigérian, les joueurs sont « restés plus de 15 heures sans boisson, sans nourriture et dans un univers infesté de moustiques avec interdiction de sortir par les autorités libyennes ». « C’était, on peut le dire, une situation d’otages » a-t-il déduit. Après avoir subi un tel traitement, les Super Eagles ont refusé de disputer le match, prévu pour ce mardi 15 octobre 2024. Ils disent être victimes d’un « traitement inhumain ». Dans un communiqué, la Fédération libyenne de football (LFF) a déclaré que le détournement de l’avion des Nigérians vers l’aéroport international d’Al-Abraq n’était pas prémédité. « De tels incidents peuvent survenir en raison des protocoles de routine… » « Nous montrons le plus grand respect à nos homologues nigérians et souhaitons leur assurer que le détournement de leur vol n’était pas intentionnel. De tels incidents peuvent survenir en raison des protocoles de routine liés au contrôle du trafic aérien, aux contrôles de sécurité ou à des problèmes logistiques » a tenté d'expliquer la LFF, tout en espérant que ce "malentendu sera résolu par la compréhension mutuelle". Un peu comme pour montrer que les Chevaliers de la Méditerranée se préparent activement pour le match, elle a publié plusieurs photos de la séance d'entraînement des joueurs.



