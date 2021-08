Boys Noize annonce l'album +/- avec le clip de Nude feat Tommy Cash

En 2021, la fascination de BOYS NOIZE pour la traversée des dualités atteint un nouveau sommet sur son cinquième album studio +/- (prononcé Polarity). Aprè...

Boys Noize revient le 24 septembre 2021 avec l’album +/- à découvrir avec en nouvel extrait le clip de Nude feat Tommy Cash. Auparavant, Boys Noize avait déjà dévoilé les singles "Girl Crush" feat. Rico Nasty, "Buchla 100", "Ride Or Die" avec Kelsey Lu et Chilly Gonzalez, "IU" feat. Corbin, ainsi que "All I Want" feat. Jake Shears.Source : https://www.podcastjournal.net/Boys-Noize-annonce-...