Bradage du littoral/ Experts: « Le littoral, logé dans le domaine public particulier de l’Etat, un domaine inaliénable et imprescriptible »

Le bradage du littoral occupe les devants de l'actualité nationale sénégalaise. L'émission « Com Politique » de Leral TV a pris ce prétexte pour transcender cette équation aussi, vaste. Le littoral sénégalais, participant à 69% du Pib, découvre-t-on, s'étend sur 700km, dont 60% population y trouve des revenus. Le littoral est logé dans le domaine public particulier de l'Etat. Et, l'article 9 du code du domaine de l'Etat, stipule que ces domaines sont inaliénables et imprescriptibles.

Le bradage du littoral semble être le jeu favori des hautes autorités de l’Etat. En complicité avec certains responsables des « domaines », l’Etat est accusé d’attribuer des parcelles de terre tout le long des côtes du pays. Certains bénéficiaires, conscients de la valeur de ces terres, en profitent pour revendre ou construire des châteaux afin de jouir des offres de fraicheur marine. Au même moment, les autochtones, affaiblis par le coût cher de la vie sont privés de plages.



Ainsi, le géologue-chercheur, Landing Biaye précise que le littoral sénégalais a une particularité. Il dispose de deux côtés, dont une rocheuse, naturellement protégée et celle, sablonneuse, nue où l’eau de la mer se déverse directement dessus.



Le Juriste-chercheur, co-débatteur de l’émission « Com Politique », Dame Sall considère que les ressources naturelles appartiennent au peuple. D’après la loi, retient-il, le littoral et son environnement doivent être protégés. « Au Sénégal la terre est catégorisée en trois domaines. Il s’agit du domaine national, du domaine de l’Etat et du domaine des particuliers. Le littoral est logé dans le domaine public particulier de l’Etat. Et, l’article 9 du code du domaine de l’Etat est très clair. Ledit article stipule que ces domaines sont inaliénables et imprescriptibles », a expliqué le juriste-chercheur, Dame Sall.



La société civile, relève-t-il, peut porter plainte en cas d’occupation anarchique. Puisque, la loi a dit qu’il faut y faire des installations légères et démontables. Alors, constate-t-on, sur littoral sénégalais, les installations sont blindées. Le juriste reste d’avis que les domaines nationaux ne devraient pas être déclassés.



Le géologue Landing Biaye indique que l’initiative de Géo-Parc, évoquée par le Ministre dans sa dernière sortie, vu toutes les procédures à affranchir, est difficilement faisable.





