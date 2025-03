Braquage à Bakel : Un Commandant de brigade se fait passer pour un client, pour arrêter un charlatan impliqué Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la poursuite des investigations pour mettre la main sur les auteurs du double braquage survenu dans les communes de Sadatou et de Médina Foulbé, la compagnie de Bakel a arrêté un troisième suspect. Il s’agit du charlatan A. Sy qui a été appâté par l'adjudant Diouf, commandant de la brigade territoriale de Kéniéba. Après l'arrestation de deux braqueurs en possession d’une Kalachnikov et d'une quarantaine de cartouches, la gendarmerie de Bakel poursuit ses investigations pour arrêter toute personne impliquée dans ce réseau de criminels. L'exploitation du téléphone du braqueur C. Diallo en cavale a permis de réunir des indices graves et concordants motivant l'arrestation du charlatan A. Sy. Le fugitif avait effectué 71 appels sur le numéro de téléphone du marabout. C'est dans ces circonstances que le commandant de la brigade territoriale de Kéniéba a contacté le charlatan domicilié à Sadatou, pour une consultation. Ne se doutant de rien, le "faiseur de miracle" a fixé un rendez-vous à l'émissaire de son faux client. Avec le concours des éléments du Garsi, A. Sy a été arrêté dans sa chambre ainsi que son visiteur en possession d'un fusil de chasse et des munitions de calibre 12 mm. La perquisition de la chambre s'est soldée par la saisie une autre arme de chasse, des munitions de 12 mm et un lot de faux médicaments, selon des sources de Seneweb. Le duo sera mis à la disposition de la Section de recherches de Tambacounda pour la poursuite de l'enquête.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79468-braquage-bakel...

