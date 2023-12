Brazza, Doha, Geneve : Le menu du long périple du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2023 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce 6 décembre 2023 pour se rendre en visite à Brazzaville, puis au 21e Forum de Doha et à Genève où il prendra part, sur invitation du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, à la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont le thème porte sur : « L’avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité ». À Genève, le Président Sall répondra également à une invitation de la Directrice générale de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour s’adresser au Conseil général de l’OMC thème du « Commerce mondial inclusif et durable ». Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 13 décembre.



