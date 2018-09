Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Brésil: le favori du 1er tour de la présidentielle poignardé en pleine campagne Rédigé par La rédaction de leral.net le 7 Septembre 2018 à 11:58 | Lu 139 fois

A un mois exactement du premier tour de l’élection présidentielle, stupeur jeudi 6 septembre 2018 au Brésil : le candidat de l’extrême droite Jair Bolsonaro, en tête des intentions de vote au premier tour, a été poignardé en pleine campagne dans la ville de Juiz de Fora, Etat de Minas Gerais. Il a été opéré et pourrait être transféré vers un hôpital de Sao Paulo ce vendredi. M. Bolsonaro n'est plus en danger, mais son état de santé reste délicat.





La campagne présidentielle brésilienne est bouleversée. La plupart des adversaires du député Jair Bolsonaro, de droite comme de gauche, ont fermement condamné l'attentat dont il a été victime jeudi soir, et ont témoigné de leur solidarité.



L'ancien capitaine de l’armée était en campagne électorale dans la ville de Juiz de Fora, dans l’Etat de Minas Gerais ; il était même porté sur les épaules de ses militants, lorsqu'un homme a brandi un couteau et l'a poignardé dans le ventre.



Le candidat à la présidence a été grièvement blessé. Il a été opéré dans un hôpital et pourrait être transféré vers un autre établissement à São Paulo ce vendredi. Pour l'heure, l'état de santé de Jair Bolsonaro reste délicat.



Quel impact de cet attentat sur l'état de l'opinion à un mois du scrutin ?



L'assaillant a été immédiatement arrêté et identifié. Selon les premières informations de l'enquête préliminaire, il a milité au sein du parti de gauche PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, une scission du PT - et déclare, via son avocat, avoir agi pour des motifs religieux et politiques. Le colistier du député, le général Mourão, avait lui mis en cause le Parti des travailleurs de Lula da Silva.



L’affaire a bien sûr une répercussion immédiate sur la campagne. Au figuré, M. Bolsonaro était devenu la cible des attaques de la plupart des candidats. La justice empêchant Lula de se présenter, c’est lui qui est en tête dans les sondages.



Or, toutes les chaînes de télévision diffusent en boucle la scène de l’attentat. On voit le candidat se tordre de douleur après avoir été poignardé. Des images-chocs, qui pourraient attirer la sympathie d'un public qui lui était auparavant hostile.



Un candidat aussi difficile à remplacer que Lula, mais qui lui reste en course



Jair Bolsonaro ne pourra participer ni à des réunions publiques, ni à des débats pendant plusieurs jours. A la radio et à la télévision, il ne dispose que de quelques secondes de campagne officielle par jour, son parti n’ayant que huit députés.



Il va donc devoir compter sur ses militants et sur les réseaux sociaux pour rester visible. Difficile pour autant de suppléer Jair Bolsonaro, personnage polémique qui, dans cette campagne atypique, prêche l’auto-défense et défend le port d’armes.



Par le passé, le député a été mis en cause plusieurs fois devant les tribunaux pour ses propos contre les Noirs, les femmes et les homosexuels. Avant cette attaque spectaculaire, beaucoup de Brésiliens disaient qu’ils ne voteraient jamais pour lui.



La première présidentielle post-Dilma Rousseff en avait-elle besoin, après la saga juridique pas tout à fait terminée autour de l'ancien président Lula, en prison depuis avril, après sa condamnation à 12 ans de réclusion pour corruption ?



Lula da Silva veut toujours briguer un troisième mandat, mais le Tribunal supérieur électoral a invalidé sa candidature. Ses avocats ont lancé plusieurs recours devant le Tribunal suprême fédéral et le dénouement est attendu dans les prochains jours.



Si l'ancien chef d'Etat de gauche n’arrive pas à ses fins, il sera remplacé par Fernando Haddad, ancien ministre de l’Education et ancien maire de São Paulo, crédité de moins de 10% des intentions de vote, contre 40% environ pour Lula.



Concernant les autres prétendants, pour l’instant, cela se joue dans un mouchoir de poche entre trois candidats. Ciro Gomes, autre candidat de gauche, pourrait profiter d’un bon report de voix des électeurs de Lula s'il est empêché.



Les deux autres sont Marina Silva, l’écologiste, et le conservateur Geraldo Alckmin, qui a du mal à décoller dans les sondages. Mais il reste un mois de campagne, et il va falloir surveiller l’impact de l’attentat dans l’opinion publique. Accueil Partager sur facebook



