Brigade de recherches : Birima Mangara est actuellement à la Brigade de Recherches

Sénégal Atlanticactu/ Birima Mangara/ Saliou Ndong L’ancien Ministre du Budget, Birima Mangara, est convoqué ce vendredi à 16h à la Brigade de recherches de la gendarmerie nationale. Élu sous la bannière de la Coalition « Kiraay ak Natangué » lors des élections législatives du 17 novembre 2024, l’ancien Ministre du Budget pourrait manquer la première […] Sénégal Atlanticactu/ Birima Mangara/ Saliou Ndong L’ancien Ministre du Budget, Birima Mangara, est convoqué ce vendredi à 16h à la Brigade de recherches de la gendarmerie nationale. Élu sous la bannière de la Coalition « Kiraay ak Natangué » lors des élections législatives du 17 novembre 2024, l’ancien Ministre du Budget pourrait manquer la première session ordinaire de la nouvelle Assemblée nationale prévue ce lundi 2 décembre. Cette convocation ferait suite à une affaire liée à l’hypothèque d’un terrain, impliquant Mangara et l’un de ses soutiens durant la campagne des législatives anticipées. Le terrain en question s’étend sur deux hectares (2ha 00a 00ca) et est situé à Sébikotane, dans la banlieue de Rufisque (morcellement du TF 2374, lots 15 et 16).



