Brioche Dorée/Les employés sénégalais vivent la "traite négrière", les autorités interpellées

Samedi 13 Février 2021

L'avenir des travailleurs de La Brioche Dorée n'est pas doré comme on peut le bien penser. En conférence de presse, le syndicat a listé le calvaire enduré durant des années. "Depuis qu'on a crée le syndicat, nous ne sommes plus en paix. Ceux qui en font partie ne peuvent plus bénéficier de contrats à durée indéterminée, non sans oublier que la couverture sociale, l'Ipm et d'autres droits sont bafoués. Sur trois mille employés, il n'en a déclaré que 614", disent-ils.