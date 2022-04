L’argent n’aime pas le bruit, du moins au Sunugaal où les fortunes se constituent souvent sans bruit ni trop de sueur. En tout cas, la Fédé de foot, enregistrant ces temps-ci d’importantes rentrées d’argent, anticipe le brouhaha des critiques prévisibles et joue cartes sur table. Elle a distribué le pactole issu du sacre des Lions à la Can à tous ses sociétaires. qui la plupart tirent la langue. Une bonne chose, mais il y a mieux à faire, promouvoir la discipline par des infrastructures de proximité à l’intérieur du pays. Peut=être que les Fédéraux y pensent avec la manne qui doit venir de la Fifa en direction du Mondial et à l’issue de celui-ci. Mais du bruit, c’est du côté de Lat Dior et de son palais de justice qu’il y en eu, hier. Dans ce dossier qui tient en haleine tout Sunugaal et opposant la masseuse Adji Sarr à l’homme politique Ousmane Sonko, le juge a dû en entendre dans la confrontation entre l’accusatrice du maire de Zig et son ex patronne, sur ce qui s’est réellement passé dans ce salon. Après une longue journée d’échanges, le Dji, édifié peu ou prou, se fera définitivement une religion en entendant Sonko. Pour un clap de fin du feuilleton ? Peut-être ben que peut-être ben que non !

Waa Ji



Source : https://www.jotaay.net/Brouhaha_a24642.html...