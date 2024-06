Brvm Awards 2024 : Groupe AllAfrica Global Média lauréat du Prix Média Financier de l’année

La directrice régionale francophone du groupe AllAfrica global media a déclaré en ce sens : « Nous dédions ce prix à tous nos lecteurs qui, chaque jour, cherchent à s’informer sur notre plateforme ».



Mariama Ba ajoute dans la foulée que cette récompense renforce leur « engagement à continuer de fournir des informations de qualité et à contribuer positivement à l'écosystème africain ».



En effet, rapporte un communiqué de AllAfrica, ce prix est le fruit d’un travail d’arrache-pied que toutes les équipes de AllAfrica de Cape Town à Dakar, sans oublier Abidjan, Abuja, Lagos, Libéria, Johannesburg, Nairobi, et Washington DC mènent au service du continent, en fournissant des informations précises et pertinentes.



Par ailleurs, Mme Ba a exprimé sa profonde gratitude à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) pour cette reconnaissance.



Dans le même sillage, M. Reed Kramer, co-fondateur et Pdg de AllAfrica a déclaré : « Nous sommes ravis de la reconnaissance par la BRVM du professionnalisme de notre équipe dévouée et nous nous félicitons de l’attention portée à ce travail que nous menons pour promouvoir le développement économique du continent ».



