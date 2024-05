Brvm Investment days 2024 : Zoom sur les opportunités du marché financier de l’Uemoa

Selon un communiqué de presse, plus d’une centaine d’acteurs des marchés financiers de l’Uemoa et sud-africain, de sociétés cotées, d’intermédiaires, de gestionnaires de fonds et d’investisseurs institutionnels régionaux et internationaux ont honoré l’invitation de la Brvm.



Les discussions de cette journée porteront davantage sur la présentation des indicateurs macroéconomiques de notre Union, des tendances récentes du marché financier régional et des perspectives pour les années à venir : 2024-2026. Le Directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounve a indiqué dans son intervention d’ouverture de la conférence que ce roadshow est l'occasion d'avoir un dialogue stratégique avec les investisseurs sud-africains (5% des actifs cotés) et de recueillir leurs avis sur la performance de nos sociétés cotées ainsi que la qualité des services fournis par les intermédiaires.



Il a également rappelé les projets structurants et stratégiques de la Brvm notamment le marché des dérivés, la Bourse des matières premières agricole de Côte d’Ivoire, les obligations durables, les basket bonds et les mini bonds etc. La conférence a été précédée d’une cérémonie d’ouverture du marché de Johannesburg du 8 mai 2024 en l’honneur de tous les acteurs du Marché financier régional de l’Uemoa. Dr Edoh Kossi Amenouvé a saisi cette occasion pour saluer la qualité des relations de coopération qui lient la Jse et la Brvm.



Il a nourri l’espoir que ces relations se renforcent pour une plus forte mobilisation des financements en vue du développement durable des économies de l’Uemoa au grand bénéfice des populations. Madame Gosini Mthembu, représentant Madame Leïla Fourie, Directeur général de la Bourse de Johannesburg, a auparavant félicité la Brvm pour son dynamisme et espéré voir les relations entre les deux bourses se densifier grâce au projet d’intégration des bourses africaines (Aelp).

Adou FAYE



