Btp: Plus de 1400 bâtiments et édifices menacent ruine au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2024 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| Plus de 1400 bâtiments et édifices menacent ruine au Sénégal. C’est pourquoi il a été exhorté à repenser et, à réorganiser les BTP. Ainsi, le Laboratoire National de Référence (LNR /BTP) rattaché au ministère des infrastructures a reuni industriels, importateurs et autres usagers du secteur sous la présidence de leur ministre de tutelle pour parler de rationalisation, de sécurité et de consommer local dans le secteur du bâtiment.



