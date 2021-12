Budget 2022 du Ministère du Commerce: Hausse de 3 milliards FCfa, priorisation et valorisation des produits locaux Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 05:28 | | 0 commentaire(s)| Le marathon budgétaire se poursuit avec les ministres de la République au niveau de la 13e législature. Les députés se sont ainsi penchés ce mercredi sur l'adoption du budget du ministère du Commerce et des PME, qui est doté d'un budget de 22.526.470.566 francs Cfa, soit une hausse de près de 3 milliards par rapport au budget de l'année dernière. Le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, estime que l'augmentation de ce budget voté pour 2021-2022, prendra en charge le stockage. "Nous sommes conscients que si nous voulons avancer, il nous faut valoriser nos produits locaux. Aussi, le Président a mis en place une politique agricole qui nous a donné des résultats. Il nous reste juste à régler le problème de la conservation des produits. C'est toute la pertinence de ces 2 milliards qui seront destinés, dans le budget, à fabriquer des infrastructures de stockage".



