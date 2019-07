Bug chez Apple - une faille qui permettait d'écouter les iPhones d'autres personnes

L'application Walkie-Talkie permet à deux personnes ayant accepté une invitation d'envoyer et de recevoir de courts messages audio.



Mais Apple a déclaré avoir été "informé" d'un défaut "qui pourrait permettre à quelqu'un d'écouter via l'iPhone d'un autre client sans consentement".



Il a désactivé la fonctionnalité et s'est excusé pour la gêne occasionnée.



Cependant, Apple a déclaré ne pas être au courant du virus Walkie-Talkie exploité par quiconque dans le monde réel.



Il a dit "des conditions spécifiques et des séquences d'événements" seraient nécessaires pour exploiter le bogue.



En janvier, Apple avait découvert une faille "d’écoute" similaire dans son application d’appel vidéo FaceTime .



Dans certains cas, les appelants peuvent activer le microphone sur un iPhone cible même si le destinataire ne répond pas à leur appel.



Il a publié une mise à jour du logiciel pour corriger la faille.



Webcam exposée



Dans un autre numéro, la plate-forme de vidéoconférence Zoom a corrigé une faille qui permettait aux pirates d'accéder aux webcams sans autorisation.



Le chercheur Jonathan Leitschuh a découvert un bogue qui permettait aux attaquants de lancer des appels vidéo et d'accéder à la webcam d'une cible.



Zoom a initialement décrit le problème comme une priorité faible.



Mais mardi, il a publié une mise à jour pour résoudre le problème.



"Nous apprécions le travail acharné du chercheur en sécurité pour identifier les problèmes de sécurité sur notre plate-forme", a-t-il déclaré dans un communiqué.