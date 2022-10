Buntu Pikine : Un passager de la ligne 49 tabasse deux policiers Le pire a failli se produire, lundi dernier, vers 14h, entre deux policiers et un passager dans un bus Tata de la ligne 49, à hauteur de l’arrêt de cars dénommé Buntu Pikine dans la banlieue dakaroise.

Pendant que les agents de police appelés Condors B. L. Diamanka et L. Badji régulent la circulation routière, un bus Tata de la ligne 49 s’immobilise brusquement au milieu de la chaussée, provoquant du coup un long bouchon. S’ensuivent alors un concert de coups de klaxon et autres échanges de cris de colère entre automobilistes.



D’après "Rewmi", l’agent Diamanka quitte son poste de faction et se dirige à pas décidés vers le bus en stationnement forcé sur l’asphalte. Sur place, il perçoit un vacarme d’enfer dans le véhicule de type Tata et s’introduit à l’intérieur. Où il tombe sur un passager fou furieux nommé Déthié D., qui élève la voix et se défoule comme un forcené sur le chauffeur du bus. Il lui crache du venin à la figure et lui fait de sévères réprimandes.



Diamanka intervient et tente de calmer le passager. Mais, ce dernier l’envoie promener et l’abreuve d’injures.



L’autre agent de police Badji s’en mêle, vole au secours de son collègue et s’emploie à raisonner le passager. Qui refuse de se calmer et peste fort contre les deux policiers.



Il se tourne brusquement vers l’agent Badji et lui inflige de violents coups de poing à la figure. Il le blesse ensuite, saisit fortement sa chemise de service, maculée de sang, et la met en lambeaux. Il se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, insulte tout le monde, notamment, un agent des Douanes dans le bus et tire sur tout ce qui bouge à l’intérieur du Tata.



Face à une telle scène, des passants accourent, s’engouffrent dans le bus et prêtent main forte aux agents de la Compagnie de la circulation. Qui parviennent finalement à maîtriser le furieux passager, qui a échappé de justesse à la furie des gens, qui s’indignaient de l’attitude du gus à l’encontre des policiers.



Le mis en cause sera alors jeté dans le panier à salade puis conduit manu militari dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Pikine. Il a été mis aux frais pour rébellion, coups et blessures volontaires et outrage à agents dans l’exercice de leurs fonctions. Le policier L. Badji détient un certificat médical de 7 jours d’incapacité temporaire de travail (Itt).



