Burkina : Dix-huit assaillants et un gendarme tués

C'est dans l'après-midi que des individus armés non identifiés ciblent à la fois un escadron de la gendarmerie et la brigade territoriale d'Arbinda dans la province du Soum au nord du pays", indique la gendarmerie nationale dans un communiqué.

"Ils sont venus du nord, de l'ouest et du sud", révèle une source sécuritaire à la BBC.

Mais les gendarmes ripostent de façon "prompte et vigoureuse" écrit la gendarmerie nationale.

Les combats durent une trentaine de minutes. Les assaillants ont été contraints à la fuite. Après ratissage, 18 des assaillants ont été "neutralisés"

"Une douzaine de motos et de l'armement ont été récupérés" explique le communiqué qui précise 13 kalashnikov, une lance-grenades, des caméras, une vingtaine de chargeurs, un GPS et des téléphones portables.

Un gendarme a été tué et sept autres blessés dont deux gravement. Ils ont été évacués à Ouagadougou par l'armée de l'air, selon la gendarmerie.

Dimanche dernier, l'armée avait annoncé avoir "neutralisé" 32 terroristes dans deux opérations menées entre les 15 et 16 novembre.

BBC