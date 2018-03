Burkina Faso: Nusrat al-Islam wal-Muslimin revendique l’attaque de Ouagadougou

Nusrat al-Islam wal-Muslimin, la coalition djihadiste active dans le nord du Mal, a revendiqué les attaques qui ont secoué vendredi la capitale burkinabè, Ouagadougou.



Dans un message envoyé à l'agence mauritanienne d'information Alakhbar.info, la coalition djihadiste a affirmé avoir agi en réponse à la mort de plusieurs de ses leaders dont le chef djihadiste Mohamed Hacen Al-ançari, dans un raid de l’armée française.



16 personnes ont été tuées dont 8 assaillants et 80 autres blessées dans l’attaque qui a ciblé la zone où se situent l'Etat-major de l'armée, la Primature, l'Ambassade de France et l'Institut Français.



La France avait annoncé il y a plus de deux semaines avoir mené un raid dans le nord-est du Mali, conduisant à la mort ou la capture d’une vingtaine de djihadistes.



Quelque 4 000 soldats français sont stationnés dans le Sahel pour lutter contre les groupes islamistes armés qui opèrent notamment dans le nord du Mali.







