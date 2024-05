Feu à Patisen: Le Plaidoyer du Ministre Serigne Guèye Diop pour le Soutien aux Entreprises Sénégalaises

Le Ministre nouveau de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a effectué une visite à Patisen ce samedi, en réponse à l'incendie survenu dans cette entreprise la veille au soir, causant d'importants dégâts matériels. Cette initiative ministérielle vise à exprimer la solidarité du gouvernement face à cette situation dramatique. Lors de cette visite, Serigne Guèye Diop a souligné l'importance pour le gouvernement de protéger les industries sénégalaises. Le Ministre de l'Industrie et du Commerce a affirmé que l'État doit soutenir ces entreprises dans leur expansion à l'échelle nationale. Cependant, il a exprimé son inquiétude quant à l'absence flagrante d'industries et de systèmes de production dans les régions centrales, du nord et du sud du pays. Il a assuré qu'une concertation serait organisée pour combler ces lacunes, afin de permettre aux entreprises d'accroître leur productivité et de créer davantage d'emplois.