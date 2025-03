Burkina Faso : Opération de lutte contre le stationnement anarchique à Ouagadougou

La police municipale de Ouagadougou a mené, dans la nuit du 26 mars 2025, une opération de contrôle du stationnement pour assurer une circulation plus fluide et sécurisée. Cette initiative s’appuie sur la délibération n°2020-159 et le communiqué du 13 février 2025 encadrant les infractions liées au stationnement et à la circulation.

Lors de l’intervention, plusieurs véhicules ont été mis en fourrière et des documents de circulation saisis pour non-respect des règles en vigueur.

La police municipale rappelle aux usagers l’importance du respect du Code de la route et des règles de stationnement, sous peine de sanctions.

Source : https://senemedia.com/annonce-79585-burkina-faso-o...