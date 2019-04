Burkina Faso : Six personnes, dont un pasteur, abattues

Ils ont ouvert le feu sur le pasteur, deux de ses fils et trois autres fidèles, tous tués sur le coup précisent-ils.

Sur le terrain des témoins contactés par notre correspondant ont révélé que les assaillants ont pris la fuite vers l'extrême nord à la frontière du Mali.

C'est la première fois que les groupes armés, qui sévissent depuis 2016 au nord du Burkina, abattent des chrétiens en pleine célébrations religieuses.

Un prêtre catholique a été enlevé dans la même partie de ce pays il y a un mois et dont on est toujours sans nouvelle.

En juin 2018, un autre pasteur protestant avait été enlevé avec deux membres de sa famille à Arbinda toujours dans la même région.

Vendredi, cinq enseignants avaient été abattus cette fois dans l'est du pays.



