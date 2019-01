Burkina Faso: démission du gouvernement sans aucune explication

Le gouvernement burkinabé a remis sa démission au président Roch Marc Christian Kaboré, qui l'a accepté, selon un communiqué lu à la télévision publique. Aucune explication n'a été avancée.



Les attentats islamistes se multiplient depuis plusieurs mois au Burkina Faso et l'état d'urgence a été décrété le 31 décembre dans plusieurs provinces du nord, frontalières du Mali et du Niger.



Un Canadien qui travaillait pour une compagnie minière a été enlevé mardi soir dans la province d'Oudalan, où son corps a été retrouvé le lendemain.



On est par ailleurs sans nouvelles d'un autre Canadien et d'une Italienne qui ont disparu ce mois-ci au Burkina Faso.



Reuters