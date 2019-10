Burundi : Une dizaine de morts dans un affrontement entre forces de police et rebelles

Un affrontement ce mardi, dans la province de Bubanza entre les forces de sécurité burundaise et des rebelles burundais venus de la RDC a fait plusieurs dizaines de victimes.



Selon les forces de sécurité 14 criminels ont tués et 11 armes saisies. Mais à en croire les rebelles du RED-Tabara, ce sont 10 policiers qui ont été tués.



Sous couvert de l’anonymat, un des responsables du RED-Tabara a affirmé que « le bilan de la police est totalement fantaisiste ».



Celui-ci poursuit : « Comme on avait l’avantage de la surprise, une dizaine de policiers ont été tués et de notre côté, on a perdu un combattant, et autre a été capturé », rapporte africanews.com.