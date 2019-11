Burundi : Une élève de 14 ans battue à mort par son enseignant

Chadia Nishimwe a reçu des coups de fouets au cou et aux jambes, provoquant un saignement de nez et des oreilles, selon son père Jean-Marie Misago.



«Elle est décédée en classe après avoir été fouetté impitoyablement par son enseignant », a déclaré M. Misago.



M. Misago affirme que l’incident s’est produit mardi et qu’il a enterré sa fille le même jour. On lui avait dit que Chadia Nishimwe avait été punie parce qu’elle avait enfreint les règles de la classe.



Selon le directeur de l’école, la défunte aurait succombée à une crise d’épilepsie.