Bus Tata calciné : Moussa Sam Daff, le Directeur de l'hôpital Dalal Jam, réplique et met au clair Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de l'hopital Dalal Jam de Guediawaye, confirme que la structure hospitalière a bel et bien reçu les victimes du bus de la ligne 65 incendié par des assaillants, la semaine dernière. Moussa Sam Daff qui présidait un tournoi de football organisé ce mercredi par l'amicale des travailleurs de Dalal Jam, au stade des Parcelles assainies, a déploré ce qui s'est passé ce jour et invite les Sénégalais à œuvrer pour une paix durable dans le pays. Moussa Sam Daff est au micro d'Ibrahima Khalil Diémé.



