Bus rapid transit : La mise en service prévue le 15 mai prochain

«Il est relayé par différents réseaux sociaux, sans source officielle, que le Brt sera mis en service ce lundi 13 mai 2024 avec ses premiers clients à bord. Le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), autorité organisatrice de la mobilité urbaine, informe l’ensemble des usagers et futurs clients du Brt que Monsieur Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (Mitta), procédera au lancement de la mise en service progressive du Brt le mercredi 15 mai 2024 », annonce le Cetud.



Il ajoute que les informations sur le Brt sont disponibles dans nos canaux officiels de communication. Le Brt a été inauguré le 14 janvier dernier par l’ex président de la République. Selon le Cetud, le projet Brt s’inscrit dans une vision de projet urbain global à utilité publique. Il constitue une réelle opportunité de transformation qualitative de la physionomie de Dakar de remodeler les espaces publics aux standards internationaux, d’encourager les modes actifs et de restructurer le réseau des transports en commun dans son ensemble.



Selon le Cetud, le Brt compte 23 stations dont 3 pôles d’échanges à Guédiawaye, Grand Médine et Petersen. Il dispose de 144 bus articulés pouvant contenir 150 passagers chacun ; un tracé de 18,3km ; un temps de parcours réduit de 95 min à 45 min en moyenne.