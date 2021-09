"C’est pour ton bien" : une sanction peut-elle réellement être altruiste ? Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|





« L’économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares susceptibles d’être utilisés différemment ». C’est ainsi que l’économiste anglais Lione...





Source : Un article de Marc Willinger - Professeur d'Economie, économie comportementale et expérimentale, Université de Montpellier et David Masclet - Professeur des Universités en économie expérimentale et comportementale , Université de Rennes 1. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/C-est-pour-ton-bien...

Accueil Envoyer à un ami Partager