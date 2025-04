C1 : Arsenal élimine le Real Madrid et affronte le PSG en demi-finales Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

Arsenal a éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions mercredi, en s'imposant 2 à 1 lors du quart de finale retour dans la capitale espagnole, et affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale.

Vainqueurs 3 à 0 au match aller à Londres, les Gunners se sont de nouveaux imposés face au tenant du titre mercredi grâce à Saka (65e) et Martinelli (90+3e) et retrouvent les demi-finales de la C1 pour la première fois depuis 2009. Malgré un but de Vinicius (67e), le Real a été trop peu dangereux offensivement et s'arrête aux portes du dernier carré qu'il avait rallié lors des quatre dernières saisons.



