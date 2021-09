CAF/ Namibie vs Sénégal: La délocalisation du match confirmée La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé lundi, la tenue en Afrique du Sud du match Namibie-Sénégal, pour la quatrième journée des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Cette décision a été prise parce que l’adversaire des Lions du Sénégal n’a pas de stade homologué, répondant aux normes de la CAF, selon un communiqué de ladite instance.



Le match est prévu le 10 octobre prochain. Comme lors de la première journée, contre les Diables Rouges du Congo, les Brave Warriors de la Namibie ont choisi l’Orlando Stadium de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg.



Mais le choix de ce stade pourrait empêcher des internationaux sénégalais évoluant en Premier League, Sadio Mané (Liverpool), Edouard Mendy (Chelsea) et Cheikh Kouyaté, de prendre part à la rencontre, l’Afrique du Sud figurant sur une liste rouge du gouvernement britannique, pour des raisons sanitaires.





